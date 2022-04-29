因臉書母公司Meta Platforms財報優異，提振科技股和成長股表現，也抵銷投資人對美國首季經濟萎縮的疑慮，美股道瓊大漲614點，費城半導體指數暴漲5.5%，台股受激勵，早盤大漲逾200點，最高來到約16663點。
台積電昨晚ADR也上漲5.5%，台股現貨價勁揚，早盤大漲16元來到547元，聯電早盤漲逾1%，挑戰50元大關，貨櫃三雄紛紛大漲逾2%。
分析師指出，即便台股暫時轉強，但若俄烏戰爭未停，因戰事帶動物價上漲，導致美聯準會升息的壓力就未解除，物價上漲壓縮企業獲利空間，美股有壓，台股中長線破底危機也未解除。
道瓊工業指數上漲614.46點或1.85%，以33916.39點作收；標準普爾500指數勁揚103.54點或2.47%，收4287.50點，科技股那斯達克指數大漲382.60點或3.06%，收12871.53點；費城半導體指數揚升161.45點或5.58%，收3056.36點。
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