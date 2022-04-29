臉書母公司Meta公布強勁財報，提振受挫的科技股和成長股，並抵消對美國經濟首季緊縮的疑慮，28日美國股市收漲，4大指數強勢走高，其中，費城半導體指數暴漲5.5%。根據證交所統計，4/28盤中成交股數排行，以台積電(2330)零股成交234.53萬股最多，顯示國人對半導股情有獨鍾。在費半指數大漲帶動下，可望再帶旺國內3大半導體ETF買氣。

根據證交所統計，4月以來國內ETF的盤中零股成交股數統計，累積股數最多的前十名，主要涵蓋市值型、高股息及半導體3大類型，新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，盤中零股成交股數，顯示散戶買氣，由於存股風氣盛，基本面佳的半導體類股，股價一旦回檔，有助於拉高個股殖利率表現，也推升ETF配息收益。

王韻茹分析，半導體ETF受散戶青睞，主要是半導體產業，長線受惠5G、HPC、電動車及物聯網等4大成長動能，未來世代隨著通訊技術愈顯成熟，智慧家庭進入生活，加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長，半導體新應用商機，在2025年前將持續發酵，王韻茹認為，國內半導體ETF在長線趨勢保護下，儘管4月以來股價震盪，反而將持續提升一般投資人低接進場賺價差及長線存ETF的需求。

王韻茹表示，投資人若想佈局半導體，建議選擇-完全複製大盤模式的「市值」篩選成分股機制，作為投資臺灣半導體大盤的替代投資工具，因為市值代表公司競爭力與長線成長潛力，以臺灣半導體產業來說，佔市值最大的臺灣前30大半導體龍頭企業，均是全球半導體界最具競爭力的公司，投資展望長期看好，競爭優勢也難以取代。

3檔台股掛牌的半導體ETF，至昨(28)日，今年的報酬率都呈負值，包括新光臺灣半導體30ETF(00904)，中信關鍵半導體ETF (00891)，富邦臺灣半導體ETF(00892)，也同時意味買價甜蜜度升高。