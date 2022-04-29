大陸智慧型手機面臨庫存調整，穩懋(3105)不僅第2季營運蒙塵，第3季狀況也不明，外資最新報告多保守看待穩懋，穩懋今天盤中股價逆勢探底，盤中失守200元關卡，創下2020年3月19日以來新低。

大陸地區相繼封城停工及俄烏戰爭加深通膨力道，讓原已疲弱的智慧型手機市場冷颼颼，手機PA因大陸PA設計公司之前下單過度樂觀，目前面臨嚴重庫存調整，由於大陸PA設計公司占穩懋PA客戶比重約30%到40%，致使穩懋第2季及第3季營運展望保守。

穩懋今年第1季合併營收為55.97億元，稅後盈餘為7.86億元，每股盈餘為2.08元；受到大陸智慧型手機庫存調整影響，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比(約6%到9%)，單季毛利率預計約為high-twenties(27%到29%)至low-thirties(31%到34%)水準，由於營收下滑，預期第2季產能利用率將較第1季70%差一點，至於差多少要看實際出貨及投片狀況。

穩懋法說會後，多家外資出具最新報告，1家美系外資及日系外資給予「買進」評等，但美系外資將穩懋2022年到2023年每股盈餘調整8%到18%，以反映業績和更新後的前景，目標價為280元，日系外資則將目標價訂為285元；2家美系外資給予「中立」評等，其中1家美系外資將穩懋2022年/2023年獲利預測下調27%/8%，以反應穩懋預估2022年第2季營收增長率低於預期，以及大陸智慧手機市場需求疲軟，不利毛利率趨勢，目標價修正為320元；另一家美系外資則將目標價由307元降至229元；歐系外資雖然維持「優於大盤表現」評等，但將 2022年到2023年每股盈餘下調4%到9%，目標價調整為300元；1家美系外資及亞系外資則分別給予「減碼」及「劣於大盤表現」評等，目標價225元及230元。