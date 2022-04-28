台光電(2383)第1季稅後盈餘為13.26億元，每股盈餘為3.98元，創下近10年同期新高，如果5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季，多家外資最新報告同步給予台光電「買進」評等，但多調降獲利預估，台光電今天盤中股價走弱。

台光電今年第1季合併營收達99.19億元，年增23.92%，稅後盈餘達13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，創近10年來同期新高，上海及昆山地區封城停工，致使台光電4月營收受到影響，不過上海及昆山逐步解封復工，如果5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季。

台光電公布財報後，多家外資出具最新報告，其中1家美系外資為反應封城影響、智慧型手機疲軟和宏觀逆風，削減台光電2022年到2024年獲利5.9%到7.4%，重申「買進」評等，目標價降至285元；1家美系外資將台光電2022年/2023年/2024年淨利預測下調5%/3%/1%，以反應高材料成本(將2022年/2023年/2024年毛利率下調0.2/0.1/0.1百分點)，以及趨緩的智慧型手機需求，重申「買進」評等，目標價由320元降至315元；亞系外資最新報告指出，因大陸地區封城，昆山工廠產能利用率降至50%，考量物流限制，預計4月營收將下滑10%，降低2022年/2023年每股盈餘8%/9%，以反應封城影響，重申「買進」評等，目標價由355元降至326元；日系外資看好台光電在高階智慧型手機領先地位，預期將持續受益於5G材料升級趨勢，以及新的數據中心及伺服器滲透率提升，維持「買進」評等，目標價為333元。