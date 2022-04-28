譜瑞-KY(4966)第一季大賺逾2股本，對於後續營運也在法說會中釋正向樂觀預期，5家外資出具最新研究報告，均維持買進或優於大盤評等，惟考量宏觀經濟不確定性、NB市場放緩，以及後續將投入更多的研發資源下，有3家外資將其目標價降到「1」字頭。

美系外資表示，譜瑞-KY第一季每股大賺20.55元，大幅度優於預期，主要是受益於強勁的高速傳輸需求，儘管毛利率從去年第四季度的48.4%下降至47.8%，但僅為正常的產品結構波動。展望第二季，譜瑞-KY營收最高有機會季增10%，毛利率落在44.5%至48.5%，譜瑞-KY看好在高速解決方案的市占率持續提升可以抵消消費市場的疲軟，且代工漲價成本均有轉嫁與客戶，並且完全沒有看到來自客戶的定價壓力，預計這主要是因譜瑞-KY過去兩年儘管規格升級，但並未和客戶加價，維持譜瑞-KY目標價2215元、評等買進。

日系外資表示，譜瑞-KY在法說會中對於下半年依舊充滿信心，主要是受益於該領域競爭有限，加上高速傳輸接口的升級週期，故將譜瑞-KY評等維持買進，但將其目標價由2025元調降到1850元，主要是考量NB市場的需求減緩。

歐系外資表示，儘管宏觀經濟環境存在不確定性，但譜瑞-KY對於前景預估沒有變化，預估主要是來自其市場規模快速成長，預計2022年營收將成長24%，維持目標價2400元、評等優於大盤。

亞系外資表示，譜瑞-KY看好高速傳輸持續強勁，儘管PC/NB需求下降，但其前景仍有PCIe、USB、T-con增長的支持，還有汽車產品線，儘管有傳言稱其主要客戶蘋果預計將 T-con集成到CPU中，這可能會影響譜瑞-KY的出貨量，但譜瑞-KY認為這是不合理的，因為其與蘋果密切合作，且並無定價壓力，故維持譜瑞-KY買進評等，但將目標價由2200元調降到1680元，主要反映反映宏觀經濟不確定性和行業的下修週期。

另一家亞系外資表示，譜瑞-KY預計第二季營收增長1~10%，主要是看好高速接口IC的持續升級，以及商用筆電需求，不僅如此，伺服器PCIe重定時器也將為長期貢獻，總體而言，估計譜瑞-KY在2022年伺服器PCIe 4.0重定時器的收入貢獻為5%，故持續維持買進評等，但考量2022年開始將在研發和招聘上投入更多資源，故調降2022年、2023年每股收益7%，將目標價由2400元降到1900元。