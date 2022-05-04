觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）4日公佈2022年4月份自結合併營收為68.14億元，較前一月份減少35.5％，較去年同期減少25.8％，寫下近六個月以來的單月低點。

宸鴻對於第二季的展望保守，大陸封控管理影響供應鏈，也衝擊大陸市場的需求，預期單季營收相比第一季將有兩位數的下滑幅度。

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