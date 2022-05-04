TPK 4月營收68.14億元 近六個月以來的低點 17:042022/05/04 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）4日公佈2022年4月份自結合併營收為68.14億元，較前一月份減少35.5％，較去年同期減少25.8％，寫下近六個月以來的單月低點。 宸鴻對於第二季的展望保守，大陸封控管理影響供應鏈，也衝擊大陸市場的需求，預期單季營收相比第一季將有兩位數的下滑幅度。 和潤3月營收17.98億元 連22個月走升 美時3月營收11.87億元 月增15.3％創近9個月新高 #TPK-KY #六個月 #宸鴻 #TPK #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼3月營收416.62億 創近四個月來單月新高 16:062022/04/11 財經 會員經濟助攻 全家3月營收登近五個月新高 22:582022/04/11 財經 價值成長報酬指數成分股 納入華新等9檔 00:282022/04/21 財經 《類股》自行車雙雄3月營收同好 股價卻分道揚鑣 11:282022/04/11 財經 和潤3月營收再創歷史單月新高 11:122022/04/11 財經 擺脫近4年「月營收」掛蛋 國產離岸風電大廠葉片交貨中 17:002022/04/23 財經 展店助攻 超商雙雄3月營收創歷年同期新高 21:322022/04/11 財經 廣越3月營收9.46億 同期新高 04:102022/04/13 證券．權證 永冠3月營收衰退 4月出貨挑戰1.6萬噸以上 14:132022/04/19 財經 《電腦設備》精英3月營收連10增 迷你電腦續搶財 10:582022/04/12 財經 《熱門族群》大船入港 貨櫃三雄3月、Q1營收齊登頂 08:182022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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