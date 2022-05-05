5年前花蓮縣玉里鎮公所呂姓清潔隊隊員，開垃圾車搭載黃姓隊員外出進行收取垃圾工作，但迴轉時卻導致站在車輛後方踏板上的黃摔出，腦部受重創、無表達能力，最高法院駁回呂的上訴，依業務過失傷害致人重傷罪將他判刑4月，可易科罰金定讞。

2017年5月12日晚間呂男開著垃圾車，在一處道路迴轉時未減速慢行，反而在越過中心分向限制線槽化區後，加速行駛，且未注意車後站立人員之安全，致黃姓隊員因迴轉之離心力及向前之加速度，原站立於踏板上之左腳先離開踏板向右後方旋轉。

黃姓隊員失去重心，掉落路面，因而受有頭部出血及肺炎、癲癇、高血壓、大腦創傷性出血等傷害，無表達能力。檢方訊後依業務過失重傷害將呂男起訴。

花蓮地方法院一審認為檢方所提證據不足，將呂男判無罪，檢提上訴後，花蓮高分院二審將本案送鑑定，依鑑定結果認為，呂駕駛垃圾車，車後未設有足夠之安全防護措施，進行迴轉時，不當加速且未注意車後站立人員之安全是肇事主因。

花蓮高分院考量呂男的過失造成同隊隊員無表達能力之重傷害，犯罪所生損害重大，迄未與被害人達成和解，依業務過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金，呂不服提上訴，最高法院駁回確定。