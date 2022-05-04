宜蘭縣頭城鎮陳姓船長與呂姓輪機長，去年10月底從頭城鎮出港，駕駛漁船在屏東外海，走私重達651餘公斤的毒品安非他命，檢警接獲線報後攔截，讓這批安毒沒有流入市面，宜蘭地方法院審理後，依毒品危害防制條例判處陳男8年，呂男7年8月有期徒刑。

判決書指出，陳姓男子去年10月與綽號「阿狗」的男子協議，以50萬元酬金將安毒載運入境，並收取「阿狗」交付的5萬元訂金，陳男與呂男自頭城鎮烏石漁港安檢站報關出港，漁船抵達屏東外海的公海海域後，從一艘鐵殼船接駁33袋的安毒。

陳、呂2人將33袋安毒藏入漁船的淡水船艙，並由陳男以樹脂封艙，呂男駕駛漁船返航，報關入港時，北市警會同海巡署執行搜索，在淡水船艙夾層扣得大批安毒。

檢方向法院求處陳男16年、呂男15年重刑，法院審理時考量陳、呂對犯行坦承不諱，陳男供出上游毒品來源，因此分別量處8年與7年8月徒刑。

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