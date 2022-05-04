電子零組件廠信邦(3023)4月合併營收為24.75億元，較3月合併營收成長0.91%，再創單月歷史新高，信邦表示，目前訂單無虞，公司正積極追料，若料源供應順暢，5月營收成長可期。

美中貿易戰及新冠肺炎疫情期間已造成供應鏈短缺，由於信邦訂單能見度長及穩定，目前備料已達4~6個月，此次上海新冠肺炎疫情，上海及周邊地區相繼封城，雖造成原料進貨的影響，因有庫存可供生產及出貨，信邦4月合併營收達24.75億元，年成長14.73%，超越3月24.53億元之高點紀錄，再創公司成立以來單月歷史新高，亦是今年以來第3次改寫單月營收歷史高點紀錄；累計前4月合併營收為94.17億元，年成長15.65%，亦為歷年同期高點。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.19%；連接器及零組件銷售佔24.81%；在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.01%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.62%；綠能及節能產業佔24.84%；汽車產業佔13.23%；醫療及健康照護產業佔9.30%。

信邦表示，4月合併營收成長，醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較3月成長5.26%、3.86%及4.70%；累計前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長16.75%、汽車產業成長36.79%、綠能及節能產業成長8.12%、工業應用產業成長16.25%、通訊及電子週邊產業成長13.25%。

儘管上海及昆山地區加速解封復工，但電子產業鏈產能仍待提升，信邦表示，目前訂單無虞，公司正積極追料，若料源供應順暢，5月營收成長可期，第2季可望比第1季好。