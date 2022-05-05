美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）美東時間3日提出「以力量促進台灣和平法案」（Taiwan Peace through Strength Act），將《台灣關係法》所列提供台灣「防禦性武器」的文字修改為「有助於嚇阻來自人民解放軍侵略行動的武器」。外交部發言人歐江安表示，將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫。

盧比歐所提出之「以力量促進台灣和平法案」，內容另包括加速對台軍售審核流程、授權提供台灣外國軍事融資20億美元，以及要求美國國防部規劃與我國軍的訓練合作計畫等。

歐江安說，外交部感謝美國國會議員持續採取提出法案等具體作為，展現對台灣安全及台海和平穩定的高度重視及堅定支持。外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，維護台海安全，並為印太區域的和平、穩定及繁榮做出貢獻。