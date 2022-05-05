波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）股東周三以將近9比1的壓倒性差距表決通過，支持巴菲特（Warren Buffett）繼續擔任董事長和執行長。此外，該公司亦進行董事會改選，使獨立董事占多數，以遵守紐約證券交易所的上市規範。

根據周三披露的監管文件，波克夏公告總計持有448,868股A股的股東們反對設立一位獨立董事長取代巴菲特，而贊成這項提案的股數僅有54,425股，這樣的差距大於波克夏在上周六年會上提出的預測。

部分股東反對巴菲特連任董事長，稱董事長和執行長最好由不同的兩個人擔任。波克夏則希望91歲的巴菲特繼續擔任這兩個角色。

三名股東提議要波克夏披露更多有關氣候風險和多元化計畫的資訊，但以近3比1的票數差距遭到駁回，這個比例大致符合上周六年會上發布的預測。

在Capital Cities/ABC Inc前執行長、96歲的Tom Murphy於2月辭去波克夏董事一職後，周三股東亦表決通過由Omaha基金經理Wallace Weitz出任波克夏董事，使15人的董事會中有8名為獨立董事。