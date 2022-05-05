新光三越點點心四人套餐優惠，特價1709元（台中中港店／台南新天地）。（新光三越提供）

新光三越beautySTAGE購買指定組合商品，享「尊寵乾燥花禮盒包裝」。（新光三越提供）

疫情嚴峻，不少消費者改居家慶祝母親節，新光三越skm eats美食神器，除推出全台超過250家餐飲品牌提供訂位，也可使用美食外送服務宅家安心吃，5月8日前可享skm eats美食外送不限金額免運費，而至5月15日止，會員於skm eats預訂餐點外帶自取，享有超過1500組餐點5折起外帶優惠價。

新光三越母親節外帶套餐首選推薦：紅豆食府母親節六人套餐（53折，特價7680元）、301大道雙人套餐（8折，特價2240元）、紅花鐵板燒母親節四人外帶套餐（75折，特價7920元／限量）、PACKIE母親節五人套餐（83折，特價3256元）、點點心四人套餐優惠（85折，特價1709元）、大河屋超值雙人套餐（74折，特價1088元）等。

此外，母親節必備的蛋糕，新光三越全台現已預訂超過一萬顆，CHEESE CAKE1覆盆子草莓乳酪、Lady M玫瑰千層蛋糕、福里安花神的茉莉花蛋糕等最受民眾喜愛。

而為完整打造母親節儀式感，不論是前往新光三越各分店，或上APP精選優惠、電商平台skm online，可選購時下最夯的禮品，首選推薦如：獨家贈按摩小物的OSIM新品－減壓養身椅；以5折價格就能入手的點睛品限量珠寶及黃金商品；beautySTAGE購買指定組合商品，即可享尊寵乾燥花禮盒包裝；SEALY新美夢系列－馬爾地夫雙人床墊54折起，再送活力枕及保潔墊；TIMBERLAND春夏新品推出全面7折等，透過各店的安心快取Bar到店取貨，輕鬆歡度佳節。