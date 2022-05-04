新光三越祥和蔬食三杯素粽禮盒，推薦價1360元。（新光三越提供）

新光三越獨家吳寶春黑糖不老吐司，推薦價499元。（新光三越提供）

新光三越米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒，限量推薦價1100元。（新光三越提供）

疫情急遽升溫，衝擊近期節慶的實體聚餐，但送禮的儀式感可不能少，新光三越今年獨家嚴選的端陽限

定粽禮，由團隊親自走訪台北、台中共五家《米其林指南》必比登推薦餐廳，包括蔣宋美齡最愛的「滬舍餘味」、政壇人士最愛的30年老店「陸園」、新台菜餐廳「馨苑小料理」、牛肉麵界的勞斯萊斯「天下三絕」、平價版的鼎泰豐「李姐的店」，新光三越網羅5家必比登推薦餐廳。

此外，呼應台灣超過6百萬的蔬食人口，新光三越此波更首度規劃蔬食粽、素粽、神農獎玉蘭花鳳梨等時令果物，及世界冠軍「興波咖啡」等蔬食者推薦禮盒，提供送禮新選擇；而今年甜品禮盒，也較去年增加超過7成品項，推薦如抹茶控必吃的「普門庵」費南雪、「東京香蕉」全新口味牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心、「福砂屋」台灣首次推出的巧克力組合等，還有台灣「細鳳果茶」泡芙、台南佳里「金葡萄蛋黃酥」等多款獨家禮盒。

新光三越今（5/4）起，於全台新光三越、App精選優惠、skm online、熟客系統皆能搶先預購，5/13起，skm eats也提供會員在地好粽，及季節果物共15款禮盒外送服務，讓端陽好滋味直送到家。