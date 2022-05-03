母親節檔期倒數一周，百貨業端午節禮盒預購已提前登場；百貨龍頭新光三越3日指出，近期疫情波及到館遊逛、用餐人流，但基於「儀式感」，母親節、端午節等送禮需求與預算持續增溫與提高，今年端午節禮盒品項不僅擴增近五成，且首發必比登餐廳名粽，加上多元通路開放預購，有望帶動全檔業績較去年同期增長七成。

過去全台新光三越實體店與APP精選優惠可提供預購，今年新增skm online、熟客系統、skm eats等多元通路預購，有望帶動業績擴大，其中skm eats更提供會員在地好粽及季節果物共15款禮盒外送服務。

新光三越販促協理彭緒箴指出，近三年來三節送禮業績攀高，以今年農曆春節禮品業績即成長五成以上，內部觀察到因疫情尾牙取消，相對提高採購春節禮盒預算，而帶動整體禮品與年菜等業績大幅提升；而根據新光三越統計，一年三節送禮的平均客單逐年增長，以去年來說，端午節平均落在500-800元、中秋禮盒落在900-1000元、農曆春節最高落在1,500元左右。

以今年端午節禮品來說，價位與去年同期差不多，儘管原物料糯米、肉品、蛋黃等都上漲，但透過不同配料與製作，價格仍與去年維持；今年新光三越推出113款端午禮品，初登場達八成、獨家限定占四成，其中更有「米其林指南」必比登推薦餐廳推出名粽，包括蔣宋美齡最愛的滬舍餘味、政壇人士最愛的30年老店陸園、外觀如同咖啡廳的新台菜餐廳馨苑小料理、牛肉麵界的勞斯萊斯天下三絕、平價版的鼎泰豐饕之鄉－李姐的店等五款必比登餐廳粽，總計限量1,000組。

此外，呼應ESG概念及台灣超過6百萬的蔬食人口，新光三越今年更首度規劃蔬食粽、素粽、神農獎玉蘭花鳳梨等時令果物、世界冠軍興波咖啡等蔬食者推薦禮盒，而今年甜品禮盒更較去年增加超過7成品項，反應日圓匯率相對買得便宜，包括普門庵費南雪、東京香蕉、福砂屋、小倉山莊等，台灣品牌則有首度引進的細鳳果茶泡芙、台南佳里金葡萄蛋黃酥、吳寶春黑糖不老吐司等多款獨家禮盒。