高鐵端午疏運班次(高鐵提供)

今年端午節是6月3日（周五），台灣高鐵表示，自6／2（四）至6／6（一）端午假期疏運期間，規劃加開39班次列車，南下27班、北上12班，總計5天提供757班次列車。各車次列車將自本周四（5日）凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」、「校外教學」及「校外教學套裝」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。

目前高鐵列車上可以飲食，但須保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢須立即戴上口罩。