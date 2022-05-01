台鐵員工響應「五一不加班」，今（1）日表定列車全部停駛，交通部「五一應變計劃」截至下午2點，台鐵臨時班次已開出8列、載運3122人；12條「類火車」已開出290班次、載運1713人。

交通部表示，今日台鐵239個車站站內秩序良好；各重點公路及國道客運轉運站、高鐵車站疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

台鐵臨時班次18列次，14：00前「3007彰化-台東(06：08)」、「4018花蓮-台東(07：05)」、「4007花蓮-樹林(07：14)」、「1144新竹-基隆(07：20)」、「3514潮州-嘉義（08：06）」、「2151北湖-彰化（09：14）」、「3190彰化-台東(10：57)」、「1186北湖-基隆(12：57)」等8列次均已準時開出，共計疏運3122人。12條類火車路線皆已按表定時間開車，截至14：00開行290班次，共計疏運1713人。

高鐵疏運情形正常，新竹站六家支線及台南站沙崙支線遊覽車接駁路線皆已依表定時間開行，共計開行75班次，疏運1030人次；其中新竹六家支線接駁開行31班次，載337人次，台南沙崙支線開行44班次，載693人次。

國道客運及東部市區公車方面，台北－花蓮國道客運台北端已開行53班次，載客人數192人，平均每班次載客人數3.62人；花蓮端已開行24班次，載客人數87人，平均每班次載客人數3.6人。羅東—花蓮201線，羅東端已開行24班次，載客人數87人，平均每班次載客人數3人；花蓮端已開行16班次，載客人數66人，平均每班次載客人數4.1人。高速公路整體疏運情形正常。

交通部長王國材今日於台東-台北區間視察重點車站疏運情形，並從玉里車站搭「類火車」到瑞穗車站；交通部政務次長陳彥伯負責嘉義-屏東區間，政務次長胡湘麟負責苗栗-雲林區間，次長祁文中負責基隆-新竹區間，主任秘書黃荷婷則於台鐵應變中心指揮調度。

今日上午8點，王國材與台鐵局長杜微、公路總局局長陳文瑞、立法委員劉櫂豪至台東站視察，並接受台鐵工會員工陳情；下午1時50分則與立法委員傅崐萁視察花蓮車站。