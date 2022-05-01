交通部通報今日交通應變截至上午10點，台鐵臨時班次上午10點已開出順利6列、載運1144人；類火車已開出138班次，載運609人。

一、臺鐵各站情形

台鐵239個車站，站內秩序良好。

二、臺鐵臨時班次

1、本日臨時機動開行18列次。

2、10:00前表定「3007彰化-台東(06:08)」、「4018花蓮-台東(07:05)」、「4007花蓮-樹林(07:14)」、「1144新竹-基隆(07:20)」、「3514潮州-嘉義（08:06）」、「2151北湖-彰化（09:14）等6列次均已按表定時間開出，共計載運1144人。

3、後續列車將持續按預定表開出。

三、12條類火車路線

1、12條類火車路線皆已按表定時間開車。

2、截至10:00開行138班次，共計載運609人。

四、高鐵

1、高鐵疏運情形正常。

2、新竹站六家支線及臺南站沙崙支線遊覽車接駁路線皆已依表定時間開行，共計開行38班次，載運335人次（其中新竹六家支線接駁開行17班次，載153人次，臺南沙崙支線開行21班次，載182人次）

五、國道客運及東部市區公車

1、各重點客運轉運站、高鐵車站、臺鐵車站之重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

２、台北－花蓮國道客運：

(1)臺北端：已開行27班次，載客人數128人，平均每班次載客人數4.74人。

(2)花蓮端：已開行3班次，載客人數55人，平均每班次載客人數18.33人。

3、羅東—花蓮201線：

(1)羅東端：已開行12班次，載客人數29人，平均每班次載客人數2.4人。

(2)花蓮端：已開行6班次，載客人數14人，平均每班次載客人數2.3人。

六、高速公路整體疏運情形正常。