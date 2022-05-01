台鐵今表定列車全面停駛，車站相當冷清。（羅亦晽攝）

台鐵今表定列車全面停駛，經台鐵局協調，加開18班區間（快）車，其中，花蓮開往樹林4007次7時14分發車，僅約35人搭乘。（羅亦晽攝）

台鐵因應火車停駛，與公路總局合作，今整天將以「類火車」疏運旅客。（羅亦晽攝）

台鐵今表定列車全面停駛，經台鐵局協調，加開18班區間（快）車，其中，從花蓮開往台東4018次上午7時05分發車，花蓮開往樹林4007次7時14分發車，不過疑因發車時間早，加上民眾有預期心理，車站相當冷清，2班次搭乘人數加起來僅約60人搭車。

台鐵花蓮運務段長吳金添指出，今天台鐵花蓮台東及花蓮台北樹林各加開1班次區間（快）車疏運，其中花蓮開往台東4018次上午7時05分發車，約25人搭乘；花蓮開往樹林4007次7時14分發車則約35人乘坐。

吳金添指出，近日疫情影響，搭乘旅客人數本來就有逐漸下滑的趨勢，加上今天火車停駛，因此昨到花蓮的旅客人數較往年假日少3成許，由於停駛是連假第2天，返鄉民眾昨天已陸續搭乘火車回家，明是勞動節補假，補休民眾多會選擇搭乘明天的列車回到工作崗位，因此今天搭乘的人數也會比較少。

吳金添坦言，台鐵工會雖發起停駛活動，但還是有部分同仁願意出勤，「看法不是不支持，只是考量旅客需求，希望能出勤提供服務」，因此今天2名在地車長與司機願意出勤，服務旅客，且各站出勤人數稍微減少，但營運不受影響，至於無人力的小站部分，則已派運務段同仁支援。

由於台鐵今天僅有2班次分別從花蓮開往台東及台北，順利搭乘到4007次區間（快）車往台北的李姓旅客表示，昨晚得知台鐵有加開班次的消息後，立刻衝到車站買票，因自己要到台南，若搭乘「類火車」前往太過費時，因此打算從花蓮先搭火車到台北，再從台北轉搭客運前往。

台鐵因應火車停駛，與公路總局合作，今整天將以「類火車」疏運旅客，吳金添指出，往北部分，國道客運加開約200班次，到羅東201路線也加開84趟，往南部分，也加開近100次往返，運能應充足，且搭乘動線都在車站周邊，方便旅客轉乘，並在搭乘處設置行動售票站，減少旅客購買票券時間。

搭乘6時30分「類火車」前往台東林姓老翁痛批，沒有火車造成民眾諸多不便，很多安排好的事情就此打斷，平時去北去南都搭火車，第一次在民主國家遇到這樣的窘況，令人對台鐵感到失望，且「類火車」應該取名為「累火車」，累得是必須舟車勞頓才能抵達目的地的旅客，他認為，台鐵局應與工會好好溝通，而不是重演類似航空罷工的事件。

另名陳姓旅客則是沒搭到加開火車，不得不搭乘「類火車」到鳳林，他無奈地說，昨以為是全數恢復行駛，因此就照以往搭乘時間前往車站，怎料列車已開走，只能改搭必須花2倍交通時間的「類火車」。