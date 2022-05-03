由於「3+4」密切接觸者居家隔離的健康追蹤系統真的有夠卡，雙北首長不斷向中央喊話，希望改善，指揮中心發言人莊人祥承諾，本周一定會把主要卡關的地方處理掉。
由於居家隔離者屢創新高，健康追蹤系統卡到不行，指揮中心發言人莊人祥表示，各縣市衛生局使用人數很多，加上目前管理的居家隔離人數也比較多，近兩周一直找專家協助處理。
莊人祥今天再度表示，系統卡關的問題希望都把他解決，但目前要分階段處理，他承諾，本周可以把主要卡關的地方都可以處理掉，未來量再大，也不會有太大問題。
由於「3+4」密切接觸者居家隔離的健康追蹤系統真的有夠卡，雙北首長不斷向中央喊話，希望改善，指揮中心發言人莊人祥承諾，本周一定會把主要卡關的地方處理掉。
由於居家隔離者屢創新高，健康追蹤系統卡到不行，指揮中心發言人莊人祥表示，各縣市衛生局使用人數很多，加上目前管理的居家隔離人數也比較多，近兩周一直找專家協助處理。
莊人祥今天再度表示，系統卡關的問題希望都把他解決，但目前要分階段處理，他承諾，本周可以把主要卡關的地方都可以處理掉，未來量再大，也不會有太大問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。