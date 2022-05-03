風雨影響航電飛控系統故障，旭海火箭發射確定延期。(科技部提供)

陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊，原本預計將於4日清晨在屏東旭海火箭發射場域進行首次飛行測試，無奈因前一晚夜間風雨過大，3日經過健康檢測，發現火箭航電飛控系統無法正常運作，且無法在現場修復，因此決議取消此次科研火箭發射。

科技部自2018年推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，鼓勵學界投入太空領域，研發自主關鍵技術；原本預計在3日於「旭海短期科研探空火箭發射場域」啟動第一項火箭發射任務，但受到東北季風帶來的風雨影響，讓計畫生變。

科技部前瞻司長陳國樑表示，科研火箭第一次在合法場地發射，還是要以安全為第一要務，希望全民看到的是火箭安全升空，才會以穩健安全做最大考量，而這次經驗未來也可幫助試射前對氣象研判更精準。

由於近日因東北季風增加，除帶來風勢也有豪雨，ARRC團隊強調，火箭是由極為複雜的系統組成，在地面上測試千次、萬次，也無法確保一次的發射成功，且發射作業具有相當的風險。原先發射許可計畫申請3、4兩天，此次取消待下次申請核可，最快要到六月初。