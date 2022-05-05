想把春暖花開的粉嫩氣息，當作母親節禮物送到親愛的媽咪手上，SAKImoto Bakery母親節攜手人氣男子插畫家 WHOSMiNG，以SAKImoto 旗艦店暖心小故事為題，創作了一款五月限定、只送不賣的獨家禮盒，搭配散發濃濃堅果香的開心果生吐司，就想給媽咪一個別具巧思、又美味難忘的美好獻禮。

色調精緻、口感鬆軟的開心果生吐司，使用最頂級小麥粉，加上北海道產牛奶所製成的經典款極生麵糰，與開心果麵團相互揉合，製出令人驚豔的白綠相間大理石波紋。; 麵糰以湯種麵糰去攪拌，並以 SAKImoto 慣用的直接製法製作，在攪拌過程中一邊加入開心果果醬與果粒，一口咬下，烘烤過的開心果醇香，油脂感豐厚，風味迷人，內餡運用來自義大利進口的阿葛麗蒙塔娜開心果醬、100%產自義大利的開心果研磨而成，因無添加人工色素，色調上呈現自然蓬鬆的淺黃綠松花色，香氣芬芳，無論在口感或視覺上，都富有層次、回味悠長。 若想變化不同風味，搭配柔潤的奶油、巧克力果醬與莓果果醬，能帶來更豐富的層次感，單吃、烤來吃、搭抹醬都有不同程度的享受，適合這個五月，獻給偉大的媽媽們。

為了帶給媽咪們一些不一樣的美好事物，這次特別邀請到 IG人氣男子插畫家 WHOSMiNG 為開心果生吐司繪製充滿春天氣息的粉色禮盒，WHOSMiNG以SAKImoto旗艦店的隱藏版店貓店長Budi為靈感，繪製以生吐司、貓咪為主題的暖心插畫，周圍環繞著SAKImoto著名的水果果醬與精選日系咖啡豆的熱美式，當收到禮盒的那一刻，彷彿被生吐司的香氣、開心果的濃郁堅果香所圍繞，充滿著濃濃的幸福感 - 一打開禮盒，外盒的粉嫩搭配上開心果的淺嫩綠，宛如被春天包裹著，只送不賣、限定限量的開心果生吐司禮盒，只在五月的每週五週六，開心發售、售完為止。

SAKImoto Bakery 開心果生吐司司禮盒單片175，單顆395元（日規一斤），禮盒可採官網預購，5/6 下午即開始在各門市提供現貨，目前包含台北市府旗艦店、台北101店、台北新光南西店、新北板橋大遠百店、高雄美術館店、高雄巨蛋店皆有上架之外，於SAKImoto忠孝復興快閃店 5/6, 7, 13,14，以及台中新光三越快閃店 5/6,7 皆有販售。

2022 開始，SAKImoto Bakery也陸續在各大交通樞紐拓張門市版圖，除了今年四、五月在台北忠孝復興站設置快閃店，六月初也將於桃園高鐵站設置外帶專門店，也是SAKImoto第七號店！未來將持續開展北中南交通樞紐的熱門點，無論出差、國內旅行或出國，都能在短暫的停泊中看見SAKImoto的身影，以生吐司的香氣與美味，帶來片刻療癒，更多的活動與新品資訊，都將在粉絲專頁上陸續釋出。