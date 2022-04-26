必勝客「韓式甘烹唐揚雞」即日起限時限量發售，酥嫩烤雞淋上道地韓風香辣醬汁，香辣不膩口。（必勝客提供）

必勝客斜槓做蛋糕頗受好評，去年首度推出「巴斯克熔岩起司蛋糕」，有別於一般冷藏的巴斯克蛋糕，獨創「熱熱吃」的吃法，溫熱起司緩緩流出讓人食指大動，上市不到半年就賣出3.5萬顆。隨著母親節到來，必勝客這次再推期間限定「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」全新版本，讓馥郁茶香與香濃起司相互融合。

起司濃郁的滑順口感搭配解膩的「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」，每一口都沉浸在溫暖幸福的滋味中，即日起至8月31日，凡訂購必勝客餐點，加點原價939元的「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」(8吋)，即可享六四折超值優惠價599元，數量有限，售完為止；此外，經典原味「巴斯克熔岩起司蛋糕」(8吋)也同步供應中，原價888元，加點優惠價只要549元。

除了暖心甜點，必勝客同步推出香辣副食「韓式甘烹唐揚雞」，以及全新包裝限量上市的「冰藏起司塔禮盒」。「韓式甘烹唐揚雞」即日起全台限量發售，外酥鮮嫩的去骨雞腿肉先烤成酥香金黃，再淋上使用新鮮洋蔥、大蒜、金塔椒等多種香辛料及韓國直輸SING SONG辣椒醬調製成的特製辣醬，大口咬下感受正宗韓式風味與鮮嫩肉汁，每份199元，限時限量販售只到6月27日。

冰藏起司塔也是人氣超高的甜點，以香酥塔皮搭配來自法國與紐西蘭高級乳酪起司，經烘烤後再以-30°C 急速冷凍，緊緊鎖住鎖住起司乳酪餡最香甜的瞬間，一咬下迸發冰涼滑順內餡，訂購必勝客餐點還可享加購優惠價299元。