因應畢業季即將到來，學子們設宴款待師長們教導的需求，台北喜來登大飯店將自5月1日至8月31日於宴會廳推出「青春食光」謝師饗宴，主打西式自助餐享獨立包廂，每位900元+10%起，中式桌席優惠價每桌12,800元+10%起，並提供5月30前預訂桌席享Haagen-Dazs冰淇淋免費享用等早鳥好康。此外，自助餐訂席達40位即享1位師長免費、每多20位再贈1位免費，以此類推，中式桌席達5桌或50位以上，另贈感恩花束或主題拍照背板合影。

台北喜來登座落於捷運善導寺站二號出口，步行三分鐘即可抵達，鄰近台北車站、西門町商圈及華山文創園區，便捷的交通位置不管是聚餐後續攤還是逛街都方便。今年謝師專案主打超值價格享用五星佳餚幫學生省荷包，獨立寬敞的宴會包廂空間用餐更安心，搭配頂級燈光音響設備、投影機及麥克風等，亦可以優惠價加購自助KTV歡唱為謝師饗宴增添歡樂氣氛。

學生族群最愛的「西式自助餐」推出七大美食區，平日每位900元+10%起，以清爽的義式冷肉盤揭開序幕，配上暖心又暖胃的新加坡肉骨茶湯，再品嚐多款肉食主菜包含「法式紅酒燉牛肉」、「爐烤特製BBQ豬肋排」等，最後以美味又驚艷視覺的「彩虹乳酪蛋糕」為饗宴畫上完美句點。「中式桌席」則以十道式海陸美饌討好師長味蕾，每桌10位12,800元，「御製迎賓彩蝶盤」匯集涼拌海蜇絲、鮮蝦沙律盤等五樣清爽開胃菜，推薦海鮮菜色包含「奶油起司海皇蝦」、「彩椒松露鮮干貝」及肉質鮮美的「蟲草甘露蒸鮮魚」，愛吃肉的同學也不容錯過「養生山藥燉全雞」、「紅酒蓮子燒腩排」等，在歡愉的氣氛中與同窗話別，感謝師恩。

另外，超人氣「Buffet之王」十二廚，5月16日至8月31日亦推出「師恩樂饗」謝師宴專案，每位1,290元+10%起，5月31前預訂且完成3成訂金付款，即可享預訂30位以上，3名師生用餐免費；預訂40位以上，則招待4名用餐免費；以此類推，最多可招待10名，平假日午晚餐及下午餐期皆可使用，匯集中、港、日、泰、義等多國美饌，上百道料理無限暢享吃到飽。