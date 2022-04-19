必勝客「愛鰻滿！特盛海鮮比薩」吸睛愛心比薩搭配厚切軟嫩鰻魚，全台限量販售。（必勝客提供）

母親節將至，不愛蛋糕的民眾也有口福，必勝客全新打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」、「愛鰻滿！特盛比薩」，採用北海道進口起司製成獨特心形「北海道蔓越莓起司塊」，撒滿在比薩上，滿滿的愛讓媽媽一眼就看得見，再加上鰻魚、干貝、鮭魚等高檔海鮮食材，將成為2022年最有亮點與「心」意的母親節比薩。

「北海道起司海鮮盛宴比薩」還可搭配必勝客全新推出的「熔岩起司漢堡餅皮」升級版本，用頂級莫札瑞拉起司與香濃切達起司交織出雙重加倍的濃郁口感，再加上用火烤方式鎖住肉汁的豬肉漢堡排，創造出更加香濃的牽絲新口感，即日起限時限量推出，大比薩加購價120元、小比薩加購價95元。

必勝客去年母親節曾推出限定款愛心造型比薩，引起搶購熱潮，今年再打造升級版「愛鰻滿!特盛比薩」，同樣是讓人愛不釋手的愛心餅皮，這次集結四款豪華海鮮：日式頂級厚切蒲燒鰻魚、鮮嫩多汁大干貝、Q彈大蝦、軟嫩炙燒智利鮭魚，搭配獨門照燒醬汁；還有帕瑪森起司、濃郁芝心餅皮、北海道蔓越莓起司組成三重濃郁起司，絕對是2022年最豪華又吸睛的母親節限定美味，讓媽媽吃了超窩心。

必勝客推出多款母親節優惠套餐，除了有「北海道起司海鮮盛宴比薩」搭配「熔岩起司漢堡餅皮」之外，還加入烤雞、拼盤等超人氣副食與飲料，套餐價格只要929元至1588元不等，歡度母親節不傷荷包，其中兩款母親節套餐更有早鳥好康禮，必勝客免費加贈原味冰藏起司塔或大份薯金幣、1.25L可樂等不同美味好禮，透過「PK雙饗卡」APP訂購早鳥套餐再送價值488元的優惠券。