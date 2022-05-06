國民黨質疑採購快篩過程圖利，民進黨發言人林靜儀表示，指揮中心早已多次說明所有快篩採購和投標細節，並強調只要可在期限內交貨、履約的廠商都能投標，衛福部、經濟部與相關公司也都做出說明與提出證據，呼籲國民黨不要為了誣陷圖利，又在扯防疫後腿。

林靜儀說，「廠商若到時候真的無法交貨，你再來質疑會比較合理吧」，廠商如果沒有辦法履約，都會有很重的罰則，但現在連審核都還沒開始，國民黨就在亂質疑圖利廠商，真的是邏輯錯亂。

林靜儀表示，指揮中心緊急增購快篩試劑過程公開透明，且符合採購法及相關藥事法規，更要符合食藥署已核准專案輸入許可、履約貨品保存效期達6個月以上、要在今年5月31日前履約，符合資格都能投標，國民黨卻要獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的廠商進行攻擊，已經被各方打臉多日還要硬拗。

林靜儀指出，從疫情爆發以來，國民黨就竭盡所能造謠生事，趁亂進行錯假訊息攻擊。從去年開始一路抹黑口罩國家隊、羞辱防疫團隊是「疫苗乞丐」，到現在指揮中心為防疫部署，緊急增購快篩試劑，國民黨又要作不實指控，讓國人亟需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑，為了政治鬥爭、不惜潑髒水，罔顧全民需求。

林靜儀表示，全台灣防疫相關人員、醫護都在全力對抗病毒和疫情，國民黨卻只會添亂、打擊指揮中心，罔顧全民的健康福祉，建議國民黨少噴口水，「不要眼中只有政治利益，沒有團結防疫！」