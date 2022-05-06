國民黨台南市長參選人謝龍介與第8選區登記者蔡宗豪一起到菜市場尋求民眾支持。（程炳璋攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介陪同第8選區登記者蔡宗豪站上車隊遊行尋求電話民調支持。（程炳璋攝）

國民黨台南市議員唯一需競爭的中西區、北區（第8選區）9日開始連續3天民調，國民黨共提名3席，現任許至椿獲保障，其餘4搶2，台南市長參選人謝龍介6日出面陪同蔡宗豪到保安市場拉票，疾呼「給年輕人一個機會」表態力挺意味明顯。

國民黨2022年台南市議員提名不如預期，各選區甚至出現登記名額不足狀況，唯有第8選區登記者超過提名人數，共有許至椿、蔡宗豪、高凱旋、姚正玉與潘美純5人登記，提名3席，除現任議員許至椿獲保障，其餘4人需搶提名2席。

國民黨第8選區參選激烈，一般評估是此區議員謝龍介轉戰市長路，另一名老將議員洪玉鳳退出選舉，突然增加2席空間，吸引不少人投入卡位，高凱旋與潘美純都是基層里長出身，有基本盤，姚正玉是媒體人，懂媒體行銷，蔡宗豪是國民黨台南市最年輕的登記者。

國民黨第8選區下周民調決勝負，黨內初選拚戰已到最後階段，退選老將表態由誰接班成為關鍵，各登記者背後重量級人脈盡出，爭取接棒地位。

謝龍介6日現身陪同蔡宗豪掃街，兩人先到保安菜市場內逐攤拜託，尋求電話民調支持，再同乘車隊遊行。他疾呼26歲蔡宗豪是國民黨在台南市極力栽培新星，盼民眾多給年輕人機會，對民主政治有正面發展。

蔡宗豪拜票時不僅有謝龍介陪同，國民黨前台南市資深議員洪玉鳳低調現身全程協助，國民黨安南區議員參選人童小芸持大聲公幫忙拉票，表態力挺意味明顯。

蔡宗豪表示，投身黨內初選以來一直抱持破釜沉舟的心情，感謝黨內前輩帶著他傳承，盼有希望為鄉親服務。