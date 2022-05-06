民進黨新北市議員第五選區初選結果6日出爐，該區將提5席，由英系現任議員黃俊哲的26.15％最高，其次是正國會新人山田摩衣17.7％、新潮流議員戴瑋姍17.41％、湧言會新人黃淑君16.23％與無派系新人石一佑14.18％，而蘇系吳亞蓁以8.33％跌出榜外。黨內力拚五席全上，但遭停權的現任議員王淑慧曾說堅持參選，恐成隱憂。

民進黨板橋選區將提名五席，現任議員何博文將挑戰立委不連任，加上現任王淑慧遭停權後，外界本認為現任議員英系黃俊哲、新潮流戴瑋姍，與新人正國會山田摩衣、湧言會黃淑君、無派系石一佑5人都能免初選過關，但蘇系吳亞蓁在登記最後一天完成登記，代表蘇新系參戰板橋，打亂不少人布局。

吳亞蓁雖然在地服務多年，基層基礎強，但因起步較晚，最後無法通過初選。

板橋選區應選9席，藍營現任有5席，綠營占4席，這次綠營提名5席力拚全上，不過停權的王淑慧表示將堅持參選到底，恐瓜分綠營票源，也成為民進黨在該選區的隱憂。