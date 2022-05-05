台北藝術中心即將在下半年開幕，試營運期間問題一籮筐，外界憂後續營運恐狀況百出，台北市長柯文哲今坦言，北藝有個隱憂，因為每年市府都要補貼它5億，內部預估20年後，自籌款才能達50％，他坦言自己內心「很多問號」，但市長任期有限，呼籲下屆議員要緊盯。

柯文哲今赴市議會進行專案報告，內容提及北市重大工程推動進度、市府追加工程預算應對機制，以及北市能源政策和朝向2050淨零排放。有關北藝部分，柯坦言試營運期間有不少缺失，包括座椅破損等，但該怎麼處理就怎麼處理，已依照契約要求廠商在6月10日前改善完成。

不過，柯文哲突然脫口而出，「北藝有一個隱憂」，主因是今年北市府要補助北藝3億，明年則為5.2億元，當年台中歌劇院也是開幕之後，台中市政府也因為補助太多受不了，又把它還給中央，未來北藝也會出現同樣狀況。

柯文哲說，北藝去年自籌比99％靠補助，今年則是92％靠市府補助，不少人在問自籌款未來如何拉高，依據北藝內部估計，至少要營運20年後，自籌比才能到50％，至於為何這麼差，北藝則拿兩廳院為例，強調兩廳院開幕25年自籌款才到50％，北藝只要花20年，「他們覺得這已經很厲害了。」

不過，柯文哲坦言自己聽完內部報告後，「內心也是很多問號」，不過因為他的市長任期有限，未來移交之後，希望下一屆議員「要好好盯」，因為光是北藝這個場館，未來市府1年就要倒貼5億，看未來能不能靠有效營運讓金額縮小。

柯文哲說，由於今年7、8月北藝就要開幕，現在還是開幕優先，至於營運管理部分，就麻煩下一屆議員「看一下」，未來希望北藝能成功帶動士林區的活絡，未來會和無圍牆博物館計畫一起進行。