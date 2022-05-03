台北市長柯文哲貼身隨扈PCR結果出爐，市府副發言人魏佑任3日表示，市長隨扈PCR結果為陽性，現已按照確診者程序開始居家隔離，由於該隨扈1、2日都休假，僅今日上午與柯文哲同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程皆有戴口罩、保持社交距離，有接觸風險但應未達密切接觸標準。

柯文哲今午臨時缺席視察聯合醫院行程，因為隨扈快篩陽性，改由副市長黃珊珊代打，柯文哲快篩則是陰性。

魏佑任今晚指出，市長隨扈PCR結果為陽性，已開始居家隔離，該隨扈前2天都休假，僅今天上午與柯文哲同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人皆有戴口罩、保持社交距離，雖然有接觸風險，但未達密切接觸標準。

他說，為求保險起見，柯文哲明日會先採居家辦公，並做自我健康監測，與隨扈鄰近座位九宮格同仁採取以篩代隔，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，將照原定計畫繼續正常或居家辦公，市長室也於稍早清消靜置中。