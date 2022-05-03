本土疫情持續升溫，民進黨台北市議員王世堅今(3日)在議會質詢市府團隊關於救護車、新冠肺炎用藥等問題時指出，雖然台北市長柯文哲有很多不乖的地方，自己也對柯很嚴苛，但他也不因人廢言，指柯在快篩陽性再PCR、輕中症先給藥物、徵調大型旅館為檢疫所這3件事的做法十分正確。

王世堅今下午在議會質詢台北市衛生局長黃世傑時表示，黃的學生柯文哲雖然有很多不乖的地方，「我對他很嚴苛，不過我不因人廢言」。王世堅指出，柯文哲在這個疫情當中，有一些表現作為是對的，「至少有3點是對的」，比如快篩陽性再PCR；輕中症先給藥物；徵調大型旅館、飯店作為集中檢疫所，讓無症狀和輕症者隔離，把醫院留給重症和其他病患。

不過，王世堅也問黃世傑，既然要給藥，藥品數量是否足夠？他直言，調到資料後才發現，藥物數量竟然差這麼多，看到輝瑞口服藥Paxlovid竟然只有1524人份、莫納皮拉韋Molnupiravir更只有455人份，王世堅連連驚呼：「天哪！」

王世堅接著問：「局長你認為這藥量夠不夠？」黃世傑回答，用藥有中央規定，且藥物本身也有副作用，要由適當病人使用，「所以現在都有藥…」但王世堅質疑：「這個叫都有藥？」他指出，多數民眾是無症狀或輕中症，國外醫界、學界、藥理界都認為藥物在輕中症使用最適合，柯P難得做了對的決定，未來新北和中央也會跟上。

王世堅直言，雖然這些藥不能隨便給，當有3萬例確診時，台北市加起來卻只有不到2000份藥物，「這是夠的嗎？」黃世傑說，若不夠會隨時與中央溝通。王世堅指出：「你們有這麼做嗎？」柯文哲成天和中央對槓，這麼重大醫療資源，醫院只有一丁點，那醫生是不是會很審慎開藥？捏著不發？但拖到重症就來不及了，且重症也有其他治療法不是嗎？

黃世傑指出，Paxlovid等藥物目前還是有適應症，與可以在第一線使用的克流感不同。王世堅繼續追問：「你認為這夠嗎？」黃世傑說「夠」，王世堅十分訝異地反問：「你認為夠？」黃世傑直言：「陳時中說夠！」王世堅說，那是陳時中說的。

王世堅又問黃世傑，「你順時中還逆時中」，黃世傑說「我順時中」，王世堅表示：「那你就是逆柯P囉？」黃世傑又說「我也順柯P」。王世堅直言，「柯P和陳時中沒有交集欸」，黃世傑認為，陳時中和柯文哲兩人都為國家疫情努力，王世堅則感嘆，「局長，沒想到8年下來你政客化了，現在口才很好」。