知名電視製作人兼美食節目主持人焦志方確診，在臉書上表示不會公開密切接觸者，免得像粽子影響一堆人。疫情中心指揮官陳時中說目前規定與確診者同住及有接觸的親友，病人有通報義務。不過，以連日來單日確診破千、破萬、破兩萬、不久的將來破十萬的速度來看，陳時中防疫不力，怎麼好意思扯焦志方「類粽子」這事呢！

很多人不知道目前防疫究竟亂到什麼地步：疫調系統崩潰因此取消實聯制掃碼、居隔單塞車TRACE系統當機、醫院急診室等不到專責病房……這還沒算上兒童疫苗施打計畫敲不定、停班停課愈來愈多、快篩劑排隊也買不到……等防疫亂象，陳時中焦頭爛額之餘還有閒工夫帶風向，莫非想選舉想瘋了。

焦志方說出了某部分人的聲音，至少有打了兩三劑疫苗後確診中的逾9成無症狀感染者、輕症者，不必驚慌急著居隔通報接觸者、搶購快篩劑，事實上疫調系統、居隔TRACE系統也頻頻當機，地方政府不也是從通報8人降為5人從善如流嗎？其原因正是因為工作量負荷不了，如果通報密切接觸者真的那麼重要，能這樣說減報多少就減報多少嗎？

總統蔡英文定調新台灣方案「重症求清零、有效管控輕症」，可不是像陳時中解讀成「躺平」，兒童疫苗缺、快篩劑缺、PCR檢驗量能沒增加、防疫旅館不足、專責病房不夠……TRACE系統當機反映了兩個禮拜，指揮中心都還搞不定，說不出何時才能修好。兩個禮拜的確診數可以飆升到多高，當然不可能破十萬，因為PCR檢驗量能也做不出這個數字，屆時恐怕還要搬出「校正回歸」這一招。

陳時中消費焦志方這個「類粽子」事件，意義何在？還真像道德魔人，搞來一群1450圍剿轉移防疫不力的焦點！

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