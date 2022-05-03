福又達家用唾液快篩日前傳出早已被疾管署採購於機場採檢站使用，且因未公開招標引發質疑。衛福部長陳時中今天表示，該款家用唾液快篩試劑只是用於疾管署員工的小規模採檢，從來沒有用在落地採檢，以及前進指揮所的定期篩檢計畫。

福又達獲准進口家用唾液快篩消息曝光後，有網友張貼圖文，指他去年參加帛琉疫苗團，出發前在桃園機場的檢測公司也叫「福又達」，而PCR一次費用要5000元，而且中央流行疫情指揮中心未經招標程序，同意由福又達醫事檢驗所負責採檢作業。

陳時中今天指出，落地採檢從頭到尾都與福又達沒關係，另外過去桃園機場爆發疫情所設立的前進指揮所，規定推車、清潔、警消、防疫車隊等人員定期採檢的計畫，也與福又達無關，就他所知僅有少部分因時間關係無法進行定期採檢的疾管署員工，有使用福又達做為小規模採檢。

外界質疑，陳時中上月22日也曾說目前沒有廠商前來申請家用唾液快篩試劑，他今天解釋，當時是有媒體詢問一款來自德國的口水機，他是指當時還沒有看到相關試劑送驗，並說明若要送驗必須提供一百份產品來進行準確性比較，應與福又達無關。