「福又達」公司4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，僅2周就火速獲食藥署核准，引發外界爭議，對此，民眾黨立委蔡壁如指出，為什麼指揮中心遇到和高端相關，就開「綠色通道」？究竟高端和福又達和指揮中心之間，有什麼不為外人知的採購合約？

蔡壁如今指出，有多少上班族、受薪階層苦苦等待快篩試劑等不到，她當然很高興又多一家生物科技公司可以進口快篩，而且還是方便可使用的唾液快篩。之前在醫院的醫護朋友就一直問她，為什麼不可以使用唾液快篩，這些醫護朋友每天戳鼻子，苦不堪言。

蔡壁如稱，她質詢陳時中時相關議題時，陳說因為沒有人申請，結果隔天就有一家叫做「福又達」的生物科技公司提出申請，並且火速通過，這家公司的創辦人陳燦堅是高端的副董兼總經理。

蔡壁如問，是不是每一樣防疫物資、藥品都要民間主動申請，政府才會想到要開放？而是不是核准民間的申請，是不是還要看申請的業者的政黨顏色是否正確？她直言，公共利益必須放在私人利益之前，現在是防疫時期，如何維護國人健康安全的重要性，絕對大於私人利益。

蔡壁如強調，政府不能以「維護國人健康」做藉口，讓防疫所需藥品、醫材、用品統統缺貨，然後以特別條例的授權，強迫國人排隊買貴森森「實名制快篩」，一再發生「來不及」救治的悲劇，難道這就是指揮官陳時中口中的「維護、促進國民健康」嗎？

蔡壁如再次呼籲，現行的防疫體制，指揮中心的格局要放大至全國，不能只有「綠色通道」，國人的健康與安全，不能有顏色區別，必須一視同仁，這才是真正的同島一命；蔡批，為什麼指揮中心遇到和高端相關，就開「綠色通道」？究竟高端和福又達和指揮中心之間，有什麼不為外人知的採購合約？