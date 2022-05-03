目前全台居家隔離人數不斷攀升，民眾對快篩試劑的需求量大增，有相當多的民眾反映買不到快篩劑，常可見到藥局外大排長龍、一劑難求，部分民眾私下透露，即使好不容易搶到快篩，但5劑500元的價格實在偏高，希望可以降低價格。

另有部分民眾反映，現行快篩試劑非常難操作，以鼻腔採檢的快篩方式常令人感到不舒服、疼痛難耐，不僅會造成流鼻水、流眼淚，不少小孩都痛到大哭，甚至有大人被戳到流鼻血。據了解，立委高嘉瑜、蔣萬安及前高雄市長韓國瑜等人皆呼籲政府開放唾液快篩，因為操作較容易，不會有不適感。

新北市議員金瑞龍說，近期接獲相當多民眾陳情，表示目前鼻咽採檢的方式常戳不到正確位置，要反覆數次才能完成採檢，且戳完後鼻子及頭部容易感到不適。

4月29日食藥署公布審查通過國內首件家用型唾液快篩試劑，是由福又達生物科技股份有限公司申請輸入的福吉美唾液快篩，總計申請3000萬劑專案輸入，規格分別有1入組、5入套組與25入套組。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，廠商自行研發，或從國外代理進口的快篩試劑，只要送到食藥署審查通過，核可後就能上市販售。

新北市長侯友宜認為，只要經過中央、專家認定有符合規定且審查合格的，不管是鼻咽或唾液的篩劑，只要試劑的準確率高，任何類型的快篩他都支持。

金瑞龍說，中央應多開放唾液篩檢試劑，目前國外已大量使用唾液快篩劑，像美國、德國、馬來西亞等，這種無痛的篩檢方式，才能讓原本對採檢抗拒的人願意進行篩檢，進而有效減少防疫黑數，並可補現行快篩試劑之不足，他也呼籲國內應加速唾液篩檢試劑生產的動能。