本土疫情持續增溫，天天新增破萬例確診數，在野黨批評防疫失守，要求中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下台負責。「宅神」朱學恒表示，快篩、疫苗等相關資源都是陳時中在控制，可是責任都歸在地方；現在打陳時中最用力的是台北市長柯文哲。中廣董事長趙少康則表示，中央就算卡地方，地方要打回去，像柯文哲就打回去，這主要是靠柯文哲，國民黨真的要看到這一點。

針對國民黨推出的2022年選舉參選人選，趙少康4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，候選人對了就贏一半，因此，提出來的候選人要有戰鬥力，而且能講出一番道理，能擋住對手火力。

趙少康指出，國民黨台北市長人選就是立委蔣萬安，桃園市不知道、台中市現任市長盧秀燕不錯，到時連線是非常重要的，台北市、新北市、桃園市、台中市，甚至謝龍介選台南市長時也可以連線，氣勢就會起來，到時製造輿論，又能製造風潮，只要輿論往那邊推，不可能獨善其身。

朱學恒指出，陳時中掌握所有權力，快篩、疫苗給多少，相關資源都是陳時中在控制，可是責任都歸在地方，沒有收到居隔通知和關懷包、不能理賠保險，都是地方問題，這就是要動搖相對多數執政的國民黨。因此，國民黨地方若不團結，根本動不了，現在打陳時中最用力的是民眾黨主席、台北市長柯文哲。

趙少康表示，中央就算卡地方，地方要打回去，像柯文哲就打回去，民眾黨的聲勢就比較高，這主要是靠柯文哲，國民黨真的要看到這一點。