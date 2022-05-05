本土疫情持續增溫，染疫人數不斷飆高，在野黨要求中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下台負責，陳時中昨對此表示「已經下台了，就沒有回應了。」國民黨智庫執行長柯志恩認為，陳時中心中還是懷有非常大的一個政治算計。

柯志恩4日在政論節目《少康戰情室》中表示，已經沒有辦法把「功成身退」這4個字，放在陳時中身上了，即使他過去兩年好像被譽爲一個神壇上的人物，現在卻完全手足無措。陳時中稱已經下台就不用再講，這種回應也是很奇怪，看來到目前為止，陳時中還是懷有非常大的一個政治算計。

柯志恩接著表示，包括台北市長柯文哲和新北市長侯友宜所講的每一件事，第一時間就被陳時中很膝蓋式的反應，而給予反駁，但是之後就會發現，這兩位在第一線真正的工作人員，講的都算是對的。她舉例表示，以篩代隔是雙北先講出來的，可是那時陳時中的態度又是如何？更不用說之前的彰化事件，每個人都在講要普篩時，陳時中的態度又是如何？因此她認為，陳時中這些反應，正代表他一直懷著政治算計。

柯志恩認為，陳時中從頭到尾最大的問題，就是來自於他非常傲慢、非常高傲。其實我們並不是要聽他講確診多少人，我們反而比較想聽到分析，比如重症有哪一些問題，以及那些人是因為什麼緣故才會造成死亡。