資深媒體人吳子嘉公布民進黨內部台北市長人選民調 ，衛福部長陳時中以29.65％支持度，領先國民黨立委蔣萬安的22.45％、台北市副市長黃珊珊的18.85％。吳分析，台北市長民調這個禮拜出現極大變化，陳時中有向下掉的趨勢，現在變成PK盤。國民黨台北市議員徐巧芯則表示，陳時中民調在往下滑，他民調最低的地方是在台北市，這趨勢並不會改變。

吳子嘉今(1日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，台北市長民調這個禮拜出現極大變化，陳時中的民調有向下掉的趨勢，陳時中還要選台北市長嗎？陳時中本來有絕對優勢，現在卻變成PK盤。他質疑，如果現在防疫「新台灣模式」一直出現紕漏，喝珍奶的總統蔡英文敢不敢繼續挺喝紅酒的陳時中？

吳子嘉認為，台北市長選戰不可能綠白合，「三腳督」應該成形了，黃珊珊目前是18%，若變成20％，對蔣萬安不利，會好到民進黨，國民黨主席朱立倫公布的台北市長人選，蔣萬安已經內定，這問題要怎麼解決呢？擔任來賓的徐巧芯表示，在這種艱難的情況下還是要贏，在「三腳督」的情況下，對蔣萬安確實比較難，不可能去喬誰選誰不選，還是要殺出一條血路，不可能大贏，但小贏一點也一樣會獲勝。

徐巧芯表示，《東森ETtoday》有一個民調，問了一個有趣的問題，「你支不支持陳時中卸任指揮官的位置」，大概有6成多的台北市民都是不支持，裡面有支持和不支持陳時中的人，都不希望他離開這個崗位；從這份民調來看，陳時中民調是在往下滑，前交通部長林佳龍可能是維持平盤或是往上，因此從國民黨的角度，還是把林佳龍當成一個可能參選的人選，因為衛福部預估的確診數字還會往上升。

徐巧芯接著指出，以全台灣一起平均來看陳時中的民調，他的民調還是很高，但如果單看台北市，《美麗島電子報》的民調也是一樣，陳時中民調最低的地方是在台北市，這趨勢不會改變。

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