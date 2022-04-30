新北市副市長陳純敬驚傳確診，他在26日早上因出現不舒服症狀，請假休息，自行快篩陰性，因症狀持續前往醫院採檢，PCR陽性，目前居家照護中。陳純敬今受訪表示，就像小感冒一樣，目前都在家休息，大致上都恢復了，感謝各界關心。

新北市衛生局表示，陳副市長發病日前兩天無出席公開活動，辦公室爲獨立空間，因此匡列接觸者為2名秘書及1名駕駛共3人，進行居家隔離，採檢均為陰性。辦公室空間當天晚間完成清消。

衛生局說，發病日前兩天沒有與市長接觸，但仍依高規格匡列市長進行自我健康監測，快篩結果陰性。