宜蘭縣今天（30日）新增320人確診，是疫情爆發以來，確診人數最多的一次，宜蘭縣衛生局解釋，主要傳播鏈並未新增，原因是家庭、職場等小型群聚的增加，縣府決定停辦今年宜蘭縣龍舟錦標賽，以避免群聚，呼籲民眾務必落實各項防疫措施。

今天的確診個案中，南澳鄉新增8人，新增確診學生數有37人、教職員工7人，全校停課增3校，部分班級停課10校，累計受影響學校共104校，計有248名學生、18名教職員確診。

羅東晶園會館累積確診人數234人，魚販群聚案累積53人，宜蘭收容所259人，今天均無新增。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，南澳鄉的確診個案有慢慢下降的趨勢，學校的案例數增加，但都散在不同的學校且各校個案數不多，原因多是學生的家人確診，居隔期間陰轉陽。

昨天確診數180人，今天增至320人，徐迺維解釋，宜蘭鄰近的縣市確診數快速增加，以及中央順勢調整防疫作為，「社區個案必然增加！」主要是小型的家庭與職場群聚，如一位家長在外縣市接觸確診個案，僅1、2天全家就被感染，職場也是一樣。

徐迺維強調，面對小型群聚的增加，必須要靠縣民落實健康行為，以降低染疫的風險。

宜蘭縣長林姿妙表示，端午節即將到來，考量龍舟錦標賽容易人潮聚集，為了守護大家的健康，決定停辦今年宜蘭縣龍舟錦標賽，6月3日端午節當天將舉辦祭江祈福典禮。