屏東縣29日新增118例本土確診個案，這是今年疫情以來屏東縣病例首度破百，面對國內疫情不斷升溫，屏東縣長潘孟安表示，疫情已不可避免進入社區化、流感化，但社會經濟發展仍要繼續活動，未來將比照歐美、亞洲先進國家，疫苗施打率再提高，防疫優先，生活才能如常。

屏縣府預計5月2日起針對6至11歲家長填具同意書的兒童施打疫苗，衛生局協調各學校及醫療院所，比照12至17歲青少年方式於學校統一施打，並考量兒童理解力未臻成熟，將加強有關家長、監護人衛教宣導。

除校園集中施打外，家長可選擇至合約醫療院所接種疫苗，5月14日全縣33個鄉鎮市衛生所也特別加開兒童疫苗門診，提供家長及兒童更多的彈性選擇。

且為確保醫療量能，縣府請各民意代表、村里長及社區、宮廟等5月底前不要至外縣市參訪，減少感染風險。潘孟安也呼籲民眾不要恐慌、不要急著搶購快篩劑，快篩國家隊已在增產，縣府亦採購數十萬劑的快篩劑陸續到貨中，且北中南常設的社區篩檢站也會持續設置，民眾如果身體不適可以前往篩檢。

縣府統計截至目前，居家隔離現管人數491人，29日解除隔離794人。5歲以下累計共42例，無重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有280人符合資格。至於118例確診，居隔陰轉陽有7例，10個家庭群聚案29例，其他確診個案相關20例，感染源追溯中59例，轉銜外縣市3例。

確診個案分布區域包括，屏東市54案，潮州鎮2案，東港鎮12案，恆春鎮4案，萬丹鄉11案，長治鄉3案，九如鄉3案，里港鄉2案，鹽埔鄉7案，內埔鄉6案，新園鄉2案，林邊鄉4案，車城鄉3案，及萬巒鄉、竹田鄉、琉球鄉、瑪家鄉、春日鄉各1案。全校暫停實體課程校數有屏北高中、車城國中。

屏縣府也公布重點疫調人潮易聚集的公共場所為里港市場、屏東市和生市場、麟洛市場、竹田市場、北勢寮公有零售市場、水底寮市場、東港公有市場、琉球鄉公有零售市場、車城臨時市場，已全面進行清消作業。