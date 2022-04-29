國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄29日新增257例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄29日新增257例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄29日新增391例本土確診個案，但由於有12例個案的居住地或工作地位於外縣市，由中央轉銜至其他縣市，因此，高雄改為新增379例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽52例，外縣市旅遊史38例，特定娛樂場所11例，密切接觸者269例，疫調中9例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局表示，高雄新增379例本土確診個案，其中，外縣市旅遊史確診個案38例，雖然相較前2日下降許多，但仍存在相當的感染風險，外縣市旅遊史的確診個案分別來自台北8例、新北2例、桃園1例、台中3例、澎湖4例、台南12例、屏東5例、台東2例、花蓮1例。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽52例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫269例，仍然占最多數，其中同住親友134例、餐飲娛樂42例、職場環境79例、高風險場域14例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增11例確診個案，另有疫調中9例。

高市府也公布相關重點足跡，包括瑞興市場、哈囉市場、鳳山第一公有零售市場、大順黃昏市場、J女模招待會館、凱渥精品會館、王牌精品會館、H男模會館、好樂迪KTV建工店、好樂迪KTV三多店、享溫馨KTV五福店、享溫馨KTV巨蛋店、錢櫃KTV中華新館等等均被列為確診足跡。