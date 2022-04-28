為嚇阻酒駕，高雄市交通局依據酒駕新法規定，今（28日）在官網上公告酒駕累犯者姓名及無馬賽克照片，今日公布的名單為5名累犯，均為2度酒駕遭逮。

高雄市交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，對於屢次酒駕違規者，自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，自本月28日起於網站上公告。

高雄市交通局公布首批酒駕累犯的姓名、照片與違規事由。（圖／高雄市交通局提供）

交通局說明，今日初次公告酒駕累犯名單有5位，皆為109年至111年期間第1次酒駕，又於111年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣(銷)駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

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