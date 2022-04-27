台中市大甲警分局在宣導及執法並重之下，今年第1季期間，針對酒後駕車總計取締131件，雖較去年同期減少7件，然而因酒駕致死傷人數亦減少6人，降幅達66.7％；全般交通事故共發生1380件，較去年同期減少191件，展現積極防制交通事故及酒後駕車嚴正執法具體成效。

為讓民眾了解及提醒業者酒駕新修法相關規定，大甲警分局長吳燕山26日接受警廣電話專訪，分別講述新修正刑法及道路交通管理處罰條例對於酒駕累犯、拒測、同車乘客等相關罰責；另特針對轄內餐廳、小吃店等提供酒精飲品場所加強宣導，並提醒民眾如有飲酒或食用含有酒精的料理，切勿心存僥倖酒駕上路，善用代駕資源，平安回家才是王道。

吳燕山專訪中表示，大甲警分局在宣導及執法並重之下，統計今年第1季(1至3月份)期間，針對酒後駕車總計取締131件，雖較去年同期減少7件(降幅達5.07％)，然而因酒後駕車致死傷人數亦減少6人(降幅達66.7％)；全般交通事故共發生1380件，較去年同期減少191件(降幅達12.1％)；展現積極防制交通事故及酒後駕車嚴正執法之具體成效。

吳燕山提到，從取締酒後駕車之案件中分析，經常發現民眾心存僥倖，酒後認為返家距離不遠，仍賭運氣駕車上路，殊不知酒駕開車上路猶如「馬路炸彈」般，將嚴重影響他人及自身安全。拒絕酒駕，其實可以「代客駕車」、「指定駕駛」、「代叫計程車」等都是酒後安全回家最佳措施，民眾深夜如有叫不到計程車情形，也可尋求警察機關來適度協助。

吳燕山再次提醒民眾，「五一勞動節」連續假期也即將到來，本分局每日除日間投入於交通順暢疏導，並將加強併排停車等違規取締；另也會全面執行掃除「醉」犯2.0，在不增加警察同仁勤務負擔之下，只要發現有酒駕徵候會嚴正執法，另也會針對噪音改裝車滋擾或危駕行為嚴加取締防制，展現執法決心，以防制事故發生，維護用路人安全及交通順暢。