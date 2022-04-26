台中市近年來積極打造建置自有的「在地化犯罪情資資料庫」，藉由智慧偵防，提升打擊犯罪的效率，創造在地辦案優勢。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市警察局積極建置「在地化犯罪情資資料庫」，整合各項在地化資料庫，並導入大數據分析工具，聚焦掌握高風險人、車、處所等目標，以達「智慧偵防」的目的。

警察局長蔡蒼柏在市政會議專案報告時說明，建置台中市專屬的在地犯罪情資資料庫，可減少地方重複建置開發系統的成本，持續滾動式蒐集在地犯罪情資，將可創造在地的辦案優勢，以提前預防、掌握犯罪，提供警政機關4大雲端服務、30種資料庫、10項主要系統、多樣化分析功能等。

警察局更全國首創台中市警察專屬IG社群，即時共享情資，方便解決第一線員警遭遇的困難，朝科技警政發展。

此外，台中市採取嚴格取締「酒駕肇事」，每月規畫8至10次取締勤務，由各分局採取「同日不同時段」方式，採封閉式、分散式執行路檢，去年執行取締108次，共取締7854件，去年因酒駕致死人數，比前年減少7人，降幅達36.8％，是六都唯一下降的城市。

蔡蒼柏指出，去年12月1日起至今年2月底止，為期3個月的「掃除『醉』犯」專案，共計取締1980件酒駕違規，有1023人遭移送法辦，調查更顯示，在警方強化酒駕執法後，酒駕人數顯著下降。

因此，台中市警察局再接再厲，接續自今年3月31日至5月31日，再度規劃「掃除『醉』犯 2.0」專案勤務；統計自3月31日至25日，已規畫6348班次，動員警力數達1萬2746人次，共取締586件、移送393人，全力守護用路人的安全。