警察局長蔡蒼柏上午在市政會議中進行專案報，台中市在執行肅槍、掃黑、緝毒等各項重要業務，去年均獲中央評比為六都第一名的「特優」機關。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市警察局致力打擊詐欺、掃蕩毒品、槍械、阻止暴力犯罪，近年來全市案件發生數逐年下降，且案件破獲率逐年上升，台中市長盧秀燕26日在主持市政會議時指出，台中市在肅槍、緝毒、打詐、掃黑等各項治安工作，均獲中央評比為「特優」機關、或六都第一，她感謝警察同仁守護城市治安。

警察局長蔡蒼柏上午在市政會議中進行專案報告，說明台中市治安維護措施，他說台中市是全國第二大城，是南來北往的重要樞紐，警察將打擊「詐欺、毒品、非法槍械、黑幫暴力犯罪」列為四大重點項目。

蔡蒼柏指出，警察局嚴陣以待，結合第三方警政與其他機關，展開聯合稽查工作，並強化警民合作，橫向聯繫金融機構、超商、保全業、計程車業及民防義警等，遏制不法業者氣焰，強化管理；更導入大數據，建置在地犯罪資料庫，提高取締酒駕肇事，維護整體治安。

經統計評比，去年每10萬人口「全般刑案發生數」等多項指標，台中市在六都均被評為「最低」或「次低」。在執行成效上，肅槍、掃黑、緝毒等業務，去年均獲中央評比為六都第一名的「特優」機關。

此外，「安居緝毒專案」已連續五年表現特優、獲行政院公開表揚；今年打擊詐欺專案成效，也勇奪六都第一，防制成效有目共睹，整體治安平穩。