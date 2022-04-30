2022年台北市長選舉，可能形成「三腳督」局面。國民黨將推出立委蔣萬安出戰，民進黨人選則尚未決定，其中以衛福部長陳時中呼聲較高。而根據《中天新聞》委託民調公司所作的一份最新民調顯示，蔣萬安以31.9％支持度，大勝民眾黨推出的台北市副市長黃珊珊25.8％，衛福部長陳時中則以19.2％居末。前民進黨立委郭正亮表示，顯示最近台北市民眾普遍對防疫不滿；因此，如果防疫變成台北市長的主要議題，陳時中就不用選了。

郭正亮29日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，《中天新聞》這份民調集中問防疫，最近台北市民眾普遍對防疫不滿，快篩買不到、又那麼貴，兒童的疫苗也不知在哪裡？爆量這麼快，還有很多防疫指引突然變成「3+4」，亂七八糟 。

郭正亮接著表示，因為該民調都是問防疫問題，來直接問3個候選人的支持度，陳時中當然打擊最大。可是真的在台北市打選戰的時候，各種議題都會進來。但如果疫情再進一步擴大，中央疫情指揮中心若還繼續亂無章法，陳時中就會衝擊很大。

郭正亮認為，如果防疫變成台北市長選戰的主要議題，陳時中就不用選了。陳時中當然希望疫情7月時能夠緩和，因為選舉是在11月。如果陳時中現在選，明顯地防疫對他衝擊大，這個大家都感受得到。