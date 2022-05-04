新冠疫情持續攀升，因防疫措施改變，民眾爭相排隊購買快篩試劑，許多藥局存貨供不應求，北市一家藥局在門口貼出告示，提醒民眾健保快篩已經銷售一空。（黃子明攝）

快篩實名制自4月28日上路，但每家藥局一天只有78份，引發搶購潮，不少藥局至今仍出現排隊人潮。外界關心快篩實名制下一輪何時開放？衛福部長陳時中今（4日）透露「最快5月15日前」。不過，此言引發大批網友不滿，有人就說「第一波都還買不到」、「問題是…第一輪都還買不到」。

陳時中今在立法院備質詢時，國民黨立委張育美指出，快篩實名制上路後民眾還是買不到，即使願意花多一點錢買「非實名制」快篩同樣買不到。她詢問快篩實名制下一期何時開放？陳回答「最快5月15日前」。

相關消息曝光後，引發大批網友湧入《LINE TODAY》相關新聞報導底下討論，有超過三百則留言，不少網友都說出心聲，像是「口罩之亂續曲」、「我們好可憐，什麼都要實聯制」、「第一期都買不到了，第二期還要跟他們搶一樣會買不到」、「第一波都還沒買到！應該像口罩一樣，規定多久才能再買 不然永遠都是那些人在買，買不到的人還是買不到」、「每戶配送比較實際吧 不想一些實際的作為」、「又來搞一次這把戲」、「第一輪都買不到了 還第二輪 要不要看醫生」、「重點是⋯在買不到」。另也有網友在《中時新聞網》相關新聞留言表示，「第一輪我家都還沒買到咧」、「口罩/疫苗/快篩劑沒貨又貴！超前部署？」「大官都不用排隊買???」