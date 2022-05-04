國內疫情狂燒，導致快篩試劑需求增加，政府從4月28日推出快篩實名制至今第7天，仍是一劑難求，一名網友今天清晨不到5點出門，就看到藥局前排滿要買快篩的民眾，照片PO出讓網友驚呆「排口罩，排雞蛋，排快篩，再來要排什麼」，但也有人坦言，「學校緊急通知要學生快篩陰性才能去上學，才知道他們都是被逼的」。

快篩試劑要有接觸確診者才要使用，不過有些民眾為了上班、上學需提供快篩陰性證明，也需要快篩，今早有民眾在臉書《爆廢公社公開版》發文，清晨5點不到就目擊藥局前排滿人潮，都是要買快篩，大約有20 人在藥局門口排隊，地點在雲林縣麥寮鄉。

看到早上5點就在排隊買快篩的景象，不少人覺得太誇張，也有許多人感嘆，不早點去真的買不到，「國家隊=國家要你排隊」、「原來這是真的，早上5點也太早了、「我們家這邊天天都是一早就要排，不然買不到」、「所以上班族完全買不到」。

但也有人無奈留言：「不是每個人都想排隊，是政府要你排隊，港口，學校，工廠，都需要快篩，將帥無能累死三軍，就是這樣子」、「沒快篩，小朋友無法上學啊」、「當初也是很反感他們排隊，但是家裡有小朋友在讀書的話，學校緊急通知要學生快篩陰性，才能去上學，才知道他們都是逼不得已的」。