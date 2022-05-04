本土疫情連續數日突破萬例，全民闗注。台北市長柯文哲先前預估年底確診人數將累計400萬人，死亡人數則可能達4萬人左右。不過，立委蔡壁如今（4日）在臉書貼出一張截圖，稱「哪來的『40萬死』！？電視台就這麼擺明著抹黑造謠」、「今天我決定向NCC國家通訊傳播委員會、CDC衛生福利部疾病管制署，具名檢舉民視新聞台散播疫情假消息」。 對此，民視稍早發出道歉聲明。

蔡壁如臉書貼文提到，一周前台北市議員羅智強在議會上質詢柯文哲：市長覺得到年底大概會有多少人確診？死亡人數是多少？如果是以美國1%算的話？柯回：確診人數400萬人以上，如果以美國1%來算，4萬人。

蔡壁如在臉書貼出一張截圖，內容為節目畫面下方標題出現「柯文哲亂放話400萬確診40萬死！？」她控訴「哪來的『40萬死！？』電視台就這麼擺明著抹黑造謠，散播台北市長柯文哲亂放話『400萬確診40萬死』，疫情期間製造假消息、散播恐慌，NCC、CDC你們看到了嗎？」。

另外，蔡壁如質疑，政府只想處理對自己有影響的謠言，對真正造成民眾恐慌情緒的言論和錯誤訊息卻一再視而不見，NCC對此也置若罔聞。

對此，民視稍早發出道歉聲明，「《辣新聞》節目於5月2日晚上播出時，將標題4萬誤植為40萬，製作人承認自己一時疏忽恍神，誤植數字，因為整體節目中的背板圖卡與發言內容，皆表現正確數字，顯見此標題錯誤乃無心之個人疏失，造成訊息錯誤傳佈，民視新聞表達歉意。」在懲處方面，因後續處置，製作人未察覺錯誤即上標，自認疏失造成訊息錯誤，公司提報懲處製作人大過一次，編審小過處分。