民進黨新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選民調今出爐，7人搶6席提名席次（保障女性1席），正國會新人卓冠廷以22.4％奪冠，其次為現任議員廖宜琨17.94％、湧言會曾進益16.97％、現任議員林銘仁15.03％、蘇系新人彭一書13.82％、新人高乃芸6.19％等人擠進名單中，而三峽廣行宮主委黃騰霆民調結果7.63％，雖高於高乃芸，但高有婦女保障，因此仍落榜。

新北市第8選區選情激烈，呈現政二代、超強新人對決老將的局面，其中民調奪冠的卓冠廷曾任台中市新聞局長，而後跟著前交通部林佳龍前進中央歷練，被視為正國會的超強新人，宣布參選以來，集結林靜儀、林昶佐等立委，以及各選區參選人積極造勢，也頻頻上政論節目，猛攻各縣市議題以及新北市府相關政策，空戰實力驚人。

外界原先預期，廖宜琨因在地服務深根扎實，且地方實力雄厚，有可能在民調奪得冠軍，但仍以約5％左右的差距，不敵卓冠廷。

另外，因三峽長期無議員專攻，本次落榜的黃騰霆原鎖定專攻三峽區，宣布參選前積極在地方舉行各式公益活動，也聯合立委何志偉等人上街造勢，但本次初選仍落馬，對於初選結果，黃騰霆表示，目前沒有那麼多想法，對於是否脫黨參選或其餘規畫，他表示，仍要思考一段時間，之後也會沿街感謝民眾支持。